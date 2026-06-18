寺田心が、電車で見せた勇気ある “行動” に注目が集まっている。「寺田さんは、『ぼく、正義感が強いタイプで』と、6月16日放送の『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）で、電車内での出来事を明かしました。母親が抱く赤ちゃんが泣きやまず、母親は周囲に何度も『すみません』と謝っていたそうです。見守る乗客もいるなか、男性客が『うるさいんだよ！』と怒鳴りつけたといいます。すると寺田さんは『いやいや、