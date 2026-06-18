娘の彼氏が結婚の挨拶に訪れた際の投稿が、SNSで話題を集めている。【映像】「頼んだぞ!!」の思いが込もった右ストレート投稿したのは、つよしまるさん（@tsuyoshi39161）。結婚の挨拶に来た娘の彼氏に、父として右ストレートを放ち「頼んだぞ!!」と思いを込めた“引き継ぎの儀式”の写真とともに、“27年間守ってきた大事な娘”をかけたボーリング対決へ発展したという内容をXに投稿した。「寂しさもある」 右ストレートに込