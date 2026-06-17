選ぶ基準はワントーン。使える白は「白に合う白」使えてオシャレな白の服に簡単にたどりつける方法は「白に合う白の服」。「ワントーンで着ても違和感がない」ことを基準に、白との合わせはもちろんのこと、ほかの色や服とのコーディネートも上手くいく方法を実例でご紹介。白パンツの選択基準は「白Tに合う」白パンツ薄軽トップスにも好相性な「透けない厚み」パンツ着回しにも重宝する服選びの1つの方法「白Tに合わせて違和感の