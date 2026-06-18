前回は出遅れてしまった人に朗報です。群馬県は6月18日、パスポート型パンフレット「GUNMA PASSPORT（群馬パスポート）」の増刷分について、6月29日から申請受付を再開すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■交付開始初日に受付終了SNSでも話題に「GUNMA PASSPORT」は、群馬県の歴史や文化、温泉、グルメ、ものづくりなどの魅力を紹介するとともに、県内35市町村を巡りながら専用スタン