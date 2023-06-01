ロシアと東南アジア諸国連合（ASEAN）の首脳会議を告知する垂れ幕＝16日、ロシア・カザン（タス＝共同）【カザン共同】ロシアと東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟11カ国の首脳会議が17日、ロシア中部カザンで開幕した。2022年のウクライナ侵攻開始後、ロシアのプーチン大統領とASEAN首脳らが一堂に会するのは初めて。東南アジア各国は、中東情勢の悪化を受けて原油の安定調達に向けてロシアへの接近を進めている。ロシアは、外交