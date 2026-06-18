北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、1次リーグL組でイングランドとクロアチアが対戦。この試合の客席にいた女性が話題を呼んでいる。「実在するの？」今、流行りのAI生成を疑う声も上がったのが、クロアチア代表のサポーター、イバンナ・ノールさん。抜群のスタイルを生かしたクロアチアカラーのビキニにデニムのショートパンツを合わせ、ピッチをバックに撮影した写真をインスタグラムにア