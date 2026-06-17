24年前に出演した「はじめてのアコム」のCMで大ブレイクした元グラビアアイドルで俳優の小野真弓が、Instagramに投稿したグラビア撮影現場の最新ショットにさまざまな反響が寄せられている。【映像】小野真弓の水着姿やグラビアオフショット（複数カット）これまでもInstagramで、収録現場での様子や旅先でのプライベートショットなど日常の様子を公開してきた小野。スタイル際立つ水着姿を投稿すると、「やっぱ小野真弓さんの