とびきりSweetなスイーツアクセサリーを展開する「Q‐pot．」は、6月26日（金）から、「ちいかわ」コレクションを、直営店およびオンラインショップのほか「ちいかわマーケット」「ちいかわらんど」の一部店舗で発売する。【写真】かわいい＆おいしそう!?『ちいかわ』スイーツアクセサリーの値段■購入制限は？今回登場する「ちいかわ」コレクションは、マカロンやクッキー、パート・ドゥ・フリュイなど甘くておいしそうなス