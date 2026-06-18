「週刊文春 電子版」が6月17日に報じた、円谷プロダクション（以下、円谷プロ）で退職者が続出している問題。円谷プロといえば、「ウルトラマン」シリーズを手がける名門映像制作会社だが、その足元を揺るがす事態が起きていた。現役社員はこう語る。「今年に入り、少なくとも39名の正社員が退職し、さらに13名が各グループ会社に出向または転籍する予定です。全社員は約210名でしたから、4分の1近くが円谷プロを去ることになり