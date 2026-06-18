警視庁や東京消防庁などによりますと、18日午後7時ごろ、東京・新宿区の西武新宿駅構内で「催涙スプレーをかけられた」という旨の110番通報がありました。男性1人がケガをしているということで、警視庁などは詳しい状況を調べています。西武鉄道によりますと、電車の運行に影響はなく、駅構内への入場規制も行っていないということです。