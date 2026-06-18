10月期放送のアニメ『超巡！超条先輩』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）より、メインビジュアル、第1弾メインPV、キャスト情報などが解禁された。【動画】アニメ『超巡！超条先輩』第1弾メインPV到着！本作は、次にくるマンガ大賞を2年連続受賞（2024年コミックス部門6位／2025年コミックス部門3位）し、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた沼駿の人気コミック『超巡！超条先輩』のTVアニメ化。読心術や千里眼、