リユースショップの棚に並ぶ、きれいなランドセルがひとつ。価格は税込550円。約9割の家庭が新品を購入するというアンケート結果がある中で、このランドセルを選んだ家族の投稿がXで注目を集めました。投稿したのはNewいちろーさん（@free_Newichiro）。その投稿には、驚きの声だけでなく、共感や「考えさせられた」といった反応も寄せられました。【写真】子ども自身が納得して選んだ「550円ランドセル」ランドセルを見つけたのは