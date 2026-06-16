６月15日（日本時間16日）、前日のオランダ戦で左膝を負傷した久保建英はホテルでリカバリーとの発表があった。久保はオランダ戦の70分過ぎ、相手選手との接触で左膝を痛めてピッチ外へ。看板を数回叩いて悔しさを露わにしたあと、状態を確認するようにランニングを繰り返したが、最終的にはベンチに交代を求める「バツ印」のサインを送った。76分、小川航基との交代でピッチを後にしている。試合後には、久保が車椅子でスタジ