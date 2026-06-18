W杯初戦のアルジェリア戦でメッシはハットトリックの大活躍アルゼンチン代表FWリオネル・メッシは現地時間6月17日に行われたワールドカップのアルジェリア戦に先発出場し、ハットトリックを達成して3-0の勝利に貢献した。しかし、試合中に見せた接触プレーが物議を醸している。英紙「ミラー」は、元プレミアリーグ主審のマーク・ハルシー氏が、メッシは退場処分になるべきだったと主張していることを報じた。メッシはこの試合