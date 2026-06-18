俳優の吉沢亮が、開始15分でゲームをクリアし即帰宅。まさかの事態に共演者が困惑するシーンがあった。【映像】無表情のまま颯爽と帰宅する様子6月16日、テレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』が放送された。この日はMCを務めるかまいたちの濱家隆一、山内健司のほか、ゲストとして俳優の吉沢亮、松岡茉優、中谷(マユリカ) 、田渕章裕(ちょんまげラーメン)が登場した。番組では、全員で同じ競技にチャレンジし、最初に