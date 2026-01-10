家電製品や産業機器などを制御するための組み込みシステムでは、コスト削減のためメモリの容量が限られています。近年ハードウェアの性能が向上したことにより一部でJavaScriptやPythonなどスクリプト言語がCやC++の代わり、もしくは補助として利用できるようになりました。そこで、メモリが少ない環境でもJavaScriptが実行できるJavaScriptエンジン「MicroQuickJS」をFFmpegの作者でもあるファブリス・ベラール氏が公開しました。