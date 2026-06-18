アメリカのトランプ大統領とイランのペゼシュキアン大統領は、日本時間18日朝、戦闘終結に向けた覚書に正式署名しました。トランプ大統領「（覚書は）署名済みだ ベルサイユで署名した」トランプ大統領は日本時間18日朝、G7サミットで訪れていたフランスで、戦闘終結に向けた覚書に署名しました。一方、イランメディアも、ペゼシュキアン大統領が遠隔で電子署名したとして画像を公開しました。覚書によると、焦点となっていた核開