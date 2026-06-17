開幕直前のキャプテン交代、続けては唐突な日本代表からの引退表明……。遠藤航（わたる・33）の去就を巡るドタバタ発表に、ファンのみならず代表メンバーの間にも動揺が広がった。何とか対オランダ戦では善戦した日本だが、騒動の裏には何があったのか。＊＊＊【写真を見る】「韓国国旗に似ている」と大炎上…差し替えになったサッカー協会のプロモーション画像森保監督の決断で戦力外通告前回のW杯後から日本代表のキャ