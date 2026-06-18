投稿を見た人から、「ごめんね、でもかわいい♡ってなるやつｗ」「またたびパウダーで不信感を忘れさせるしかない（笑）」と反応が寄せられているのは、病院から帰ってきた猫ちゃんの光景。病院に連れて行かれたことに衝撃を受けている猫ちゃんの姿は見た人に温かい笑いを届け、表示回数470万回を突破する反響を見せています。 【動画：病院に連れて行かれた猫→家に帰ってきたら……完全に『信用を失った瞬間』】