米Anthropicは6月17日（現地時間）、AIデザインツール「Claude Design」の大規模アップデートを発表した。デザインシステムへの準拠、Claude Codeとの連携、キャンバス上での直接編集、外部ツールへの書き出し機能などを強化し、ブランドガイドラインに沿ったプロトタイプ作成から実装・公開までを支援するツールへと発展させた。Claude DesignはClaude Pro、Max、Team、Enterpriseの各プランに含まれる。Enterpriseでは初期状態で