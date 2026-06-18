みずほ銀行は１８日から、６か月物の定期預金を新たに申し込んだ顧客を対象に最大年２・０％分の利息・ポイントを付与するキャンペーンを始める。楽天ポイントなどと交換できる「みずほポイント」と通常金利を組み合わせる仕組み。日本銀行の追加利上げを受けて高利回りを打ち出し、預金の獲得を図る。飲食店での支払いに使えるほか、「ＰａｙＰａｙポイント」などと交換もできるみずほポイントを６か月物で年１・６２５％分付