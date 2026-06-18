日本企業が世界で勝つためには、どうすればいいのか。STARTO ENTERTAINMENT創業者で、連続起業家の福田淳さんは「人口が多くお金もある『MENA』地域はこれから伸びる市場なので、目を向けたほうがいい。しかも彼らは『Made in Japan』を信頼している」という――。※本稿は、福田淳『結局、熱狂できる人がうまくいく。』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／JohnnyGreig※写真はイメージです - 写真＝iSto