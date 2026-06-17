芸能界というきらびやかな世界において、不祥事は一撃で致命傷となる。どれほど圧倒的な人気を誇っていても、一度の過ちによって活動休止や謹慎を余儀なくされるケースは少なくない。一定期間を経て復帰を果たす芸能人もいるが、一度ついた“負のイメージ”は簡単に払しょくされるわけではないようだ。そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、20〜60代の男女1000人を対象に、ここ数年で不祥事を起こして謹慎等を余儀なく