人気漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』（ぼざろ）が、6月18日発売の連載誌『まんがタイムきららMAX』8月号より連載が再開された。作者・はまじあき氏の体調不良により1月発売号から休載しており、半年ぶりの連載再開となった。【画像】連載再開！公開された『ぼっち・ざ・ろっく！』最新話のページ表紙で登場し、最新話は東名阪ツアーのために結束バンドが大阪に到着する物語が展開されている。また、連載再開を記念して、WEB漫画