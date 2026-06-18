待ちに待った4年に一度のサッカーの祭典。W杯の見どころは、国の威信をかけた戦いが繰り広げられるピッチ内だけにとどまらない。スタンドに目をやると、ド派手な格好をしたサポーターたち、そんな彼らが行う独特な応援、豪華なOBたちが見られるのもまた一興だ。そんな中、このお祭りに参加するべく渡米しようとしていたとある国のOBが、出国前にトラブルに見舞われた。そのOBとはリカルド・ローシャ。かつてレアル・マドリードなど