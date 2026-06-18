コートジボワールサッカー連盟（FIF）は18日、FIFAワールドカップ2026本大会メンバーにも選出されている同国代表FWエリー・ワヒが、現地時間20日に控えるグループE第2節ドイツ代表戦に出場できないことを発表した。スポーツ専門メディア『ジ・アスレティック』は、ニースに所属するワヒが今大会のW杯2週間を切った5月29日、八百長の疑いで逮捕されたと報道。5月17日に行われたリーグ・アン第34節ニースvsメスの一戦で、同選手