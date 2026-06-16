MetaがFacebook向けに新たなAI機能を2026年6月15日に発表しました。中心となるのは「AIモード」で、検索やコンテンツ作成、共有をFacebook上でより簡単にすることを狙っています。New AI Tools to Help You Make Things Happen on Facebookhttps://about.fb.com/news/2026/06/new-ai-tools-to-help-you-make-things-happen-on-facebook/Meta's new ‘AI mode’ on Facebook pulls from public info across its platforms | TechCru