【「ポケモン」歴代パッケージデザイングッズ】 6月18日10時より販売開始 ポケモンは6月18日、「ポケットモンスター」シリーズの歴代ゲームソフトパッケージをデザインしたグッズについて、再販売を予定していることを発表した。 本日6月18日より販売開始となった「ポケモン」歴代パッケージをデザインしたグッズ。通販サイト「ポケモンセンターオ