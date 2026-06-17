東京・豊島区はきょう（17日）、区内の民泊15事業者に1年間の業務停止命令を出したと発表しました。豊島区から業務停止命令を受けたのは、区内で民泊あわせて23施設を運営する15事業者で、これらの事業者は来月1日から1年間、民泊の営業ができなくなります。区は、今月11日に停止命令を出したということです。これらの民泊は、今年4月に、法律が求めている定期報告を複数回にわたって怠ったとして業務改善命令を受けましたが、その