大阪市は１７日、市内の事業所に勤めていた４０歳代の男性が結核で死亡し、事業所の関係者ら１４人にも広がる集団感染が起きていたと発表した。市保健所の説明によると、男性は２０２４年１０月にせきとたんが出始め、昨年１０月に両手がこわばるなど症状が悪化。医療機関で結核と診断され、約１か月後に亡くなった。市が今年１月以降、勤務先で接触した同僚らへの検査を進め、これまでに１４人の感染を確認した。このうち５人