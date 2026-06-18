アメリカのトランプ政権高官は17日、戦闘終結に向けイランと合意した14項目の覚書の内容を明らかにしました。戦闘終結に向けた覚書は、早ければ18日にもスイスで正式に署名される予定で、これに先立ちトランプ政権高官は17日、14項目の覚書の内容を明らかにしました。まず、レバノンを含む全ての戦線で即時かつ恒久的に戦闘を終結させ、最終合意に向けた60日間の交渉期間を設けるとしています。また、ホルムズ海峡をめぐっては、ア