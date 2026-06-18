きょう午後7時ごろ、東京・新宿区にある西武鉄道新宿駅の構内で「催涙スプレーをかけられた」と通報があり、30代の男性がけがをして病院に搬送されました。現場からは男が1人逃走しているということです。【写真を見る】【速報】西武新宿駅構内で「催涙スプレーをかけられた」30代の男性が目の痛み訴え病院搬送現場からは男が1人逃走中何らかのトラブルあったか東京・新宿区警視庁などによりますと、午後7時ごろ、東京・新宿