厚生労働省は、マイナ保険証の利用率が今年4月時点で約68％に達したと発表しました。従来の保険証は今年8月から使うことができなくなります。厚労省によりますと、マイナ保険証の利用率は今年4月時点で68.15％となり、およそ7割に達しました。年代別でみると、65歳から69歳が最も利用率が高いということです。また、4月の利用件数は約1万4700件で、病院や診療所、薬局などでの利用が広がっているということです。従来の健康保険証