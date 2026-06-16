物価高騰が叫ばれて久しい昨今、かつては手軽だったファストフードすらも「高いな…」と感じている人も多いのでは。ガールズちゃんねるに先日、「飲食店で働いている方、日本の貧しさを感じる事ありますか？」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は扶養内パートで、夫は正社員で年収450万円ほど。小学生の子供が2人いる。ある日、子供たちを連れてハンバーガーチェーンを訪れた際、自分の分まで支払うのが勿体なくなり、子