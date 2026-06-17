役者としてさらなる高みを目指したことが、結果的に賛否両論を巻き起こすことになったのかもしれません。今年10月に公開予定の映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』に主演する川口春奈さん。同作は21歳でステージ4の大腸がんと宣告されたあとに子どもを産み、24歳で亡くなった遠藤和（えんどう・のどか）さんの実話を元にした物語。川口さんはこの作品に対しての想いを、《和さんの人生を自らの身体で残すこ