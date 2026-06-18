記者会見する中国外務省の林剣副報道局長＝18日、北京（共同）【北京共同】中国外務省の林剣副報道局長は18日の記者会見で、先進7カ国首脳会議（G7サミット）の場で中国の対日輸出規制に懸念を表明した高市早苗首相に反発した。レアアース（希土類）などの輸出規制は日本の「再軍備化や核保有の企て」を阻止するためだと改めて正当化。「（高市氏は）対話を叫びながら対抗に奔走している。完全な自己矛盾だ」と主張した。G7で