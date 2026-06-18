アメリカのトランプ大統領とイランのペゼシュキアン大統領は17日、戦闘終結に向けた覚書に正式署名しました。アメリカメディアは、覚書はすでに発効していると伝えています。中継です。正式な署名式は、早ければ18日にスイスで行われる予定でしたが、これを前倒しして署名した形です。トランプ大統領「（覚書は）署名済みだ。ベルサイユで署名した」トランプ大統領は17日、G7サミットで訪れていたフランスで、戦闘終結に向けた覚書