漫画『性別「モナリザ」の君へ。』のテレビアニメ化が決定した。アニメーション制作はシャフトが手掛ける。あわせて、最新のティザービジュアルが公開された。【画像】『性別「モナリザ」の君へ。』アニメ記念のイラスト原作の『性別「モナリザ」の君へ。』は、累計部数100万部を突破している人気作。12歳頃から望む性別へと身体が変化し、14歳で男性か女性へと定まる世界を舞台に、18歳になっても唯一“無性”のままでいる主