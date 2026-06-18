北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、グループK初戦のポルトガル―コンゴが米ヒューストン・スタジアムで行われ、1-1の引き分けに終わった。ポルトガルの41歳クリスティアーノ・ロナウドは歴代最多6大会連続出場を果たしたが不発に。期待外れの出来となりネット上では困惑の声が広がった。数々の金字塔を打ち立ててきたロナウドも、切れ味を欠いた。41歳132日でのW杯出場。先発の