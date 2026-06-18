お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（41）が、17日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。現在のレギュラー本数を明かした。同番組には、ひとり芸日本一決定戦「R−1グランプリ2026」で優勝した今井らいぱちがゲスト出演。R−1王者となり多忙になった様子が語られたが、「同期で見た目もほぼ一緒」というナダルは「僕はレギュラー4本が一気になくなった」と告白。「めっちゃムカ