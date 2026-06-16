サントスに所属するブラジル代表FWネイマールのコンディションを巡り、不安が高まっている。ネイマールは16日に追加のメディカルチェックを受けたものの、依然としてチーム練習には復帰できておらず、ワールドカップ出場への見通しは不透明な状況が続いているようだ。『MARCA』が報じている。現在34歳のネイマールは、5月17日に行われたブラジル全国選手権の試合で右ふくらはぎを負傷。グレード2の肉離れと診断されたが、ブラジル