『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“木刀で殴った”自宅に父親遺体風呂場に血の付いた木刀」についてお伝えします。◇公務執行妨害の疑いで逮捕された自称・無職の高柳一夫容疑者（54）。高柳容疑者の自宅から見つかったのは、父親の遺体でした。警察によりますと、16日、「知人がSNSで『父親を木刀で殴った』という投稿をしている」と通報があったといいます。SNSには、神奈川県鎌倉市にあるマンションの住所