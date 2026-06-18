落語家の蜃気楼龍玉（本名：加藤暢彦）さんが、11日に心不全で亡くなった。53歳だった。18日、落語協会が発表した。【写真】4日後には…独演会も控えていた蜃気楼龍玉さんサイトでは「令和8年6月11日（木）午前8時、心不全の為、永眠いたしました。（53歳）。葬儀は近親者のみで執り行われました。最後の寄席出演は、令和8年5月30日の黒門亭でした。謹んでご冥福をお祈りいたします」と伝えられた。蜃気楼龍玉さんは1972年11