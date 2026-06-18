「キオクシアの株がほしいけど、値段が高くて手が出せない……」そう感じていませんか。実は株価が高い銘柄でも、100円や1万円といった少額から買える「金額指定取引」があります。 本記事では、キオクシアがどのような会社で、1株がいくらか、金額指定取引の仕組みやメリット、そして「1万円分だけ買っても意味がないのか」まで分かりやすく解説します。 キオクシアってどんな会社？ 1株いくらで買える？ キオク