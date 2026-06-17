「ハリー・ポッター」シリーズでドラコ・マルフォイを演じたトム・フェルトン（38）が、6年間交際していたジュエリーデザイナーのロクサーヌ・ダーニャと破局したと報じられている。トムが2020年以来使用していなかったセレブ専用出会いアプリRayaに再登録したことが判明した。 【写真】日本大好きトム・フェルトン東日本大震災ではいち早く寄付 情報提供者は英ザ・サン紙に「6