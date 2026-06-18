松屋フーズ（東京都武蔵野市）の牛丼チェーン「松屋」が、「シュクメルリ」を6月16日から数量限定で販売中です。同月17日、同チェーンの公式「X」アカウントが、販売期間が1週間ほどであることを伝えました。【画像】チーズとろっとろ…今回の松屋「シュクメルリ鍋定食」（8枚）「シュクメルリ」販売期間は1週間ちょっと…？公式アカウントは、「大復刻のシュクメルリを早速いただきました！」「チーズたっぷりニンニクたっ