あなたが、産後間もない赤ちゃんと幼児を育てている専業主婦だとしよう。ある日夫が、突然病気で倒れてしまったらどうなるだろう。しかも、実は夫が会社のお金を横領して解雇されており、借金だらけになっていて、夫の実家も自分の実家も一切頼れないとしたら。あなたならどうするだろうか。有村架純さん主演の映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）は、2017年に実際にあった主婦らによる「金の密輸事件」に着想