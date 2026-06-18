チュニジア戦に向け調整する吉田ら＝ナッシュビル近郊（共同）終盤の劇的なゴールで引き分けに持ち込んだオランダ戦では、サポート役として同行している吉田（ロサンゼルス・ギャラクシー）と南野（モナコ）が現役選手ながらも雑用をこなしてチームを支えた。主将の板倉（アヤックス）によると、試合後のロッカールームで選手の汚れたスパイクを磨いたり、着用したユニホームを集めたりしたという。板倉は「率先してチームのた