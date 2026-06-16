嵐をめぐる一連の動きがまたひとつの節目を迎え、ファンからは感謝の声が沸き起こっている。【写真】これは泣ける…嵐ラスト公演でファンが用意した「感動の演出」約49万人を動員した『We are ARASHI』5月31日、東京ドームでの『We are ARASHI』最終公演をもって、約26年半のグループ活動に幕を下ろした嵐。2020年末に活動休止以降、“コロナ禍で直接会えなかったあの時の「約束」を守り「忘れ物」を回収するため”に再集結し