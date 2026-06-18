元中日でワシントン・ナショナルズ傘下２Ａから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１８日に東京ドームで入団会見を行った。背番号は９８」に決定。２０２７年までの契約で年俸は１億８０００万円（金額は推定）。会見で小笠原は「この度、読売巨人軍に入団することになりました小笠原です。とても光栄なことではあるので、しっかりチームのピースになれるように頑張りたいと思います」とあいさつ。２０２４年まで中日の